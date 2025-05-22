Anahtarını unuttu balkondan eve girmeye çalışırken zemine düşerek can verdi

Espiye ilçesi Merkez Mahallesi Karamanlar Çıkması Küme Evleri'nde meydana gelen olayda 5 katlı binanın en üst katında yaşayan G.U., çatı katında bulunan köpeğini kontrol etmek için çatıya çıktı. Ancak dönüşte evinin anahtarını unuttuğunu fark etti. Eve girebilmek için çatıdan beline bağladığı elektrik kablosu yardımıyla balkonuna sarkmaya çalışan 38 yaşındaki Gökhan Uzun kablonun kopması sonucu beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökhan Uzun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.