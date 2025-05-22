Haberler Yaşam Haberleri Anahtarını unuttu balkondan eve girmeye çalışırken zemine düşerek can verdi
Giriş Tarihi: 22.5.2025 10:54 Son Güncelleme: 22.5.2025 11:02

Anahtarını unuttu balkondan eve girmeye çalışırken zemine düşerek can verdi

Giresun'da 5 katlı binanın en üst katında oturan 38 yaşındaki G.U., çatı katındaki köpeğini kontrol ettiği sırada evin anahtarını unuttuğunu fark etti. Çatı katında beline bağladığı elektrik kablosu ile balkonuna inmeye çalışırken kablonun kopması sonucu zemine düşerek hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Anahtarını unuttu balkondan eve girmeye çalışırken zemine düşerek can verdi

Espiye ilçesi Merkez Mahallesi Karamanlar Çıkması Küme Evleri'nde meydana gelen olayda 5 katlı binanın en üst katında yaşayan G.U., çatı katında bulunan köpeğini kontrol etmek için çatıya çıktı. Ancak dönüşte evinin anahtarını unuttuğunu fark etti. Eve girebilmek için çatıdan beline bağladığı elektrik kablosu yardımıyla balkonuna sarkmaya çalışan 38 yaşındaki Gökhan Uzun kablonun kopması sonucu beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökhan Uzun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Anahtarını unuttu balkondan eve girmeye çalışırken zemine düşerek can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz