Anamur’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaza, Anamur'un Bozdoğan Mahallesi'nde, Mersin-Antalya D-400 Karayolu üzerinde saat akşam saatlerinde meydana geldi. Antalya istikametinden Mersin yönüne seyir halinde olan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Erol Kanmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Kanmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Kanmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Kanmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.