Anamur’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 15.10.2025 11:40

Mersin’in Anamur ilçesinde D-400 Karayolu’nda meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Erol Kanmaz hayatını kaybetti.

KAMİL CÖMERTLER
Kaza, Anamur'un Bozdoğan Mahallesi'nde, Mersin-Antalya D-400 Karayolu üzerinde saat akşam saatlerinde meydana geldi. Antalya istikametinden Mersin yönüne seyir halinde olan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Erol Kanmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Kanmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Kanmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Kanmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

