Anaokulu çocuklarından Atatürk’e saygı duruşu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıl dönümünde yurdun dört bir yanında saygıyla anılıyor.
İstanbul'da Ümraniye Üsküdar ve Pendik ilçelerinde siren seslerini duyan vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
Ümraniye Nene Hatun Anaokulu öğrencileri de kurduğu Cumhuriyetin 100. Yılını kutladığımız bu dönemlerde vefatının 85. yıl döneminde Atatürk'e olan özlem ve saygılarını oluş bahçesindeki büstüne karanfil ve çiçekler bırakarak ifade ettiler.
Öğrenciler Atatürk anısına birde gösteri yaptı.