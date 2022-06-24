Anestezi Doktoru Maaşları 2022 - En Yüksek ve En Düşük Anestezi Uzmanı Maaşları Ne Kadar?

Anestezi doktoru maaşları 2022 senesinin merak edilen ve araştırılan doktor maaşları arasında bulunuyor. Sağlık sektörüne yapılan birçok iyileştirme ile birlikte maaşlara da ciddi anlamda yükseltme getirildi. Bu bakımdan anestezi doktoru maaşları 2022 senesinde güncellenerek daha yüksek ödeniyor. En yüksek ve en düşük anestezi uzmanı maaşları ne kadar sorularını araştırdık ve sizler için yazımızda yayınladık.

Anestezi Doktoru Maaşı

Anestezi doktorları genelde ameliyat öncesinde ve sırasında görev yapan doktorlardır. Hastaların durumlarına ve gördükleri tedavinin ağırlığına göre ameliyat sırasında ne kadar anestezi almaları gerektiğine karar verirler. Uzman hekimler arasında yer alırlar. Genel olarak da hastanelerin yoğun bakımlarında görev yaparlar. Ameliyathaneler de görev yerleri arasında bulunur. Anestezi doktorlarının aldıkları maaş bulundukları kuruma göre değişebiliyor.

Anestezi Doktoru Maaşları

Anestezi doktorları hastanelerin en önemli doktor branşları arasında bulunur. Hastaların tıbbi geçmişlerini ve fizyolojik geçmişlerini incelerler. Aynı zamanda herhangi bir sorun yaşanmamış ise birtakım test ve tahliller isteyebilirler.

Yoğun bakımdaki hastaların bakım ve tedavilerinde görev alırlar. Hastaların acı ve ağrı duymalarının önüne geçmeye çalışabilirler. Gereken durumlarda rapor, ilaç yazabilirler. Bu bakımdan hastanelerde önemli bir konumları bulunur. Anestezi doktorlarının maaşları da yaklaşık olarak 10 bin TL civarındadır. Ancak deneyim maaşlara etki eden unsurlar arasındadır.

Anestezi Doktoru Ne Kadar Maaş Alır?

Anestezi doktorlarının maaşları birçok bakımdan farklı olabilmektedir. Bir anestezi doktoru maaşı çeşitli nedenlere göre değişir. Çalışılan kurum, doktorun deneyimi ve başarısı maaşlara etki eden unsurlardan biridir. Yeni göreve başlayan bir anestezi doktoru yaklaşık 10 bin TL maaş alır.

En Yüksek ve En Düşük Anestezi Uzmanı Maaşları Ne Kadar?

En düşük anestezi doktor maaşı 10 TL civarındadır. Bu doktorların kıdem ve meslekteki deneyimleri arttıkça maaşlarında da artışlar meydana gelir. Kamuda çalışan anestezi doktorlarının maaşları ise kamu personellerine yapılan zamlarla birlikte artış gösterir.