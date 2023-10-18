Anglikan Kilisesi’nden Gazze’deki saldırılara tepki: Vicdansızlık

El-Ehli Baptist Hastanesinin bağlı olduğu Anglikan Kilisesi'nin lideri, İngiltere Kilisesi Ruhani Lideri ve Canterbury Başpiskoposu Welby, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Geçmişte ziyaret ettiği hastanenin geçen cuma da başka bir saldırıdan etkilendiğini ifade eden Welby, "Yaşanan vahşet, insan hayatının kutsiyetini ve onurunu ihlal ediyor. Bu, hastanelerin, doktorların ve hastaların korunması gerektiği açıkça belirtilen insancıl hukukun ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Welby, tüm gerçekler netleşmeden sorumluluğun taraflara yüklenmesinde itidalli davranılması gerektiğini de kaydetti.

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'in kendisini savunma hakkı bulunduğunu belirten Welby, "Savaş kuralları, sivilleri ve her insanın değerli hayatını korumak için vardır. Çatışmaların ortasında bunların mümkün olan en iyi şekilde desteklenmesi gerekiyor. Yoksa şiddet döngüsü nesiller boyunca devam eder." değerlendirmesini yaptı.

Welby, "İsrail'in yoğun nüfuslu Gazze Şeridi'nde bombardımanlar düzenlemesi çok fazla acı ve sivil can kaybına yol açıyor. Gazze halkının suyu, gıdası, tıbbi malzemesi ve sığınacak yeri tükeniyor." dedi.