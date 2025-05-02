Aniden saldırdı, kafamı ısırdı, gözümü kaybettim

İstanbul Ataşehir'de hâkim ve savcıların kaldığı bir sitede yaşayan, bir dönem İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı da yapan Yargıtay üyesi Hayri Kaynar'ın eşi Aynur Kaynar, 5 Temmuz 2023'te başıboş kangal köpeğinin saldırısına uğradı. Olayda ağır yaralanan Kaynar'ın yüzünde sabit iz kaldı ve bir gözünde görme kaybı oluştu. Korkunç olayın ardından inşaat sahibi Baran Özbilen, işyerini kiralayan kişi Atilla Usanmaz ve inşaat bekçisi Abdulkadir Arabul hakkında 'yüzde sabit iz bırakacak ve duyuların veya organların birinin işlevini yitirmesine neden olacak şekilde taksirle yaralama' suçundan 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı ve yargılama başladı. Olay günü arkadaşıyla buluşmak için evden çıktığını belirten Kaynar, "Tasması olmayan bir köpekle karşı karşıya geldim, aniden bana saldırdı. Önce kafamdan ısırdı, daha sonra yere düştüm ve köpekle mücadele etmeye başladım. Bağırınca etraftakiler geldi ve ambulansla hastaneye götürüldüm. 17 gün yatarak tedavi gördüm. Olay sonucu bir gözümü kaybettim" diyerek sanıklardan şikâyetçi olduğunu belirtti.