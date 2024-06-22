Anız yangını faciası: 12 ölü 78 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasında etkili olan fırtına ve rüzgâr nedeniyle elektrik tellerinin birbirine değmesi sonucu çıkan kıvılcımlardan oluşan anız yangını sonucu 12 kişi öldü, 9'u ağır 78 kişi yaralandı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin Köksalan Mahallesi ve Yazçiçeği Köyü ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köylerinde önceki akşam yaşanan anız yangını faciayla sonuçlandı.Çınar'da şiddetli rüzgârla birlikte elektrik tellerinin birbirine değmesinin ardından çıkan kıvılcımların arazideki anızı tutuşturması sonucu yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle alevler Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal alanına da sıçradı. Hızla yayılan alevler ve etrafı saran dumanlardan çevredeki 4 köy etkilendi. Büyük bir alana yayılan yangının ardından Diyarbakır, Çınar, Mazıdağı ve Mardin'den çok sayıda itfaiye ve ambulans bölgeye sevk edildi. UMKE, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile çevre belediyelere ait iş makineleri de yangına müdahale etti. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alındı.Yangın sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi ise yaralandı. Yangında ölenlerden kimliği belirlenen 11'inin isimleri şöyle: Mehmet Buğdaycı (19), yeğeni Abdurrahman Buğdaycı (18), İsmail Yardımcı, Şeyhmus Demir (17), Hasan Demir (40) ve Remzi Yılmaz (25), Ubeydullah Buğdaycı, Mazhar Demir, Sinan Deviren, Azad Yılmaz, Taliha Demir. Ölenlerin tarlada yangın ortasında kalan hayvanlar ile çobanları kurtarmak isterken alevlerin arasında kaldığı belirtildi. Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan 9'unun durumunun ağır olduğu öğrenildi.Köksalan Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Eren, "Şiddetli rüzgârın ardından elektrik tellerinin birbirine çarpmasıyla kıvılcımlar otlara düştü. Otlar da tutuşunca, fırtınanın oluşmasıyla yangın ekili alanlara yayıldı. Yangın büyüyünce bütün köylere yayıldı. Ben çobanlık yapan iki yakınımı kaybettim. Koyunlarını yangından kurtarmaya çalışırken kendileri de yangın içerisinde kaldılar. Hayvanlarımız da telef oldu" ifadelerini kullandı.Dicle Elektrik, anız yangınına ilişkin yaptığı açıklamada, anız yangınının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını bildirdi. Açıklamada, "Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren Dicle Elektrik olarak ekiplerimizle sahada incelemelere başladık. Bazı medya kanallarında yangının elektrik kaynaklı olduğu belirtilmiş olsa da yaptığımız incelemelerde yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını belirledik. Hatta belirtilen bazı bölgelerde elektrik iletim hatlarının dahi yangının meydana geldiği bölgelerden geçmediğini gördük. Tespit çalışmalarımıza ilgili kamu birimleriyle devam ediyoruz. Herhangi bir farklı bulgu edindiğimizde yetkili birimlerle paylaşmayı sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır ve Mardin'de, iki ilimizin yakın köy ve mahallelerinde meydana gelen yangın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 12'ye yükseldi. Olaydan 78 kişi etkilendi. Hastalarımızdan 5'inin tedavi ve takiplerine devam ediyoruz. 5'i de Diyarbakır'da tedavi gören hastalarımızdan 3'ü entübe durumda. Bu vesile ile bir kez daha, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. ANKARASiirt'te, yıldırım düşen buğday tarlasında çıkan anız yangınında 30 dekar tarım arazisi zarar gördü. Tuzkuyusu köyünde hasadı yapılmış buğday tarlasına, gece geç saatlerde yıldırımın düşmesi sonucu anız yangını çıktı. İhbarla bölgeye Siirt ve Kurtalan Belediyesi itfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Çevredekiler de iş makineleri ve traktörleriyle yangına müdahale etti. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında 30 dekar arazi zarar gördü. Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığını belirtti.Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan yangınla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi vererek, soruşturma başlatıldığını belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yaptığı paylaşımda, "Yangında ölenlere Allah'tan rahmet, yaralanan varlığımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen tüm birimlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. Dilhan DUMANOĞLU / SABAHÖlenlerden kuzenler Şeyhmus (17) ve Hasan Demir (40) Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ Mahallesi mezarlığında yan yana toprağa verildi.