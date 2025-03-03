Haberler Yaşam Haberleri Ankara- 54 ilde tefeci ve dolandırıcılara operasyon: 123 tutuklama
Giriş Tarihi: 3.3.2025 08:54

Ankara- 54 ilde tefeci ve dolandırıcılara operasyon: 123 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 54 ilde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Hücre-15' operasyonlarında 334 şüphelinin yakalandığını, 123'ünün tutuklandığını açıkladı.

DHA
Ankara- 54 ilde tefeci ve dolandırıcılara operasyon: 123 tutuklama

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde toplam 54 ilde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik 'Hücre-15' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 334 şüpheli yakalandı, 13 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda çek/senet ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden 123'ü tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüpheliler hakkında; 'Tefecilik, 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık', 'Kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi ve özel belgede sahtecilik', 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara- 54 ilde tefeci ve dolandırıcılara operasyon: 123 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz