Ankara Kalesi'nin altındaki "sığınak" FPV dron ile görüntülendi

HAZIR HALDE TUTULDU, AKTİF KULLANILMADI

Resmi belgelere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve hükümetin, savaş döneminde emniyetli şekilde çalışmasını sağlamak üzere yapılan sığınak, 1963'te savaş tehlikesi ortadan kalktıktan sonra Ankara Valiliğine tahsis edildi. Her zaman hazır halde tutulan sığınak, hiçbir zaman aktif kullanılmadı.Altındağ Belediyesi tarafından gereken düzenlemeler yapılarak müzeye dönüştürülecek sığınakta, Ankara'ya ait eski fotoğraflar ve döneme ait materyallerin sergilenmesi için çalışılıyor.