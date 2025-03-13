Ankara’da korkutan yangın! Hamile kadın yangında camı kırarak çocuklarını kurtarmak istedi

Yangın, saat 17.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Burcu Sokak'ta meydana geldi. Yangın esnasında anneleri markette olan çocukların bulunduğu bodrum kattaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede tüm evi saran alevler, çocukları içeride mahsur bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ANNE CAN HAVLİYLE CAMI KIRDI
Marketten döndüğünde evi alevler içinde gören anne Rukiye Kerimi Yakub, panikle çocuklarını kurtarmak için dışarıdan camları kırmaya çalıştı. Cam kırıldığı sırada yaralanan anne, elinden ve kolundan kesikler aldı.
HAMİLE ANNE HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Yaralı anne ve dumandan etkilenen üç çocuk, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamile olduğu öğrenilen anne, buradan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, ev büyük hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.