Ankara’da korkutan yangın! Hamile kadın yangında camı kırarak çocuklarını kurtarmak istedi

Yangın, saat 17.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Burcu Sokak'ta meydana geldi. Yangın esnasında anneleri markette olan çocukların bulunduğu bodrum kattaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede tüm evi saran alevler, çocukları içeride mahsur bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.