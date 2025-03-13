Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da korkutan yangın! Hamile kadın yangında camı kırarak çocuklarını kurtarmak istedi
Giriş Tarihi: 13.3.2025 09:08 Son Güncelleme: 13.3.2025 09:32

Ankara’da korkutan yangın! Hamile kadın yangında camı kırarak çocuklarını kurtarmak istedi

Ankara’da yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı iki katlı evin bodrum katında çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu. Yangın sırasında evde mahsur kalan biri engelli 3 çocuğunu kurtarmak isteyen anne, camı kırarken yaralandı. Dumandan etkilenen çocuklar ve yaralı anne hastaneye kaldırıldı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’da korkutan yangın! Hamile kadın yangında camı kırarak çocuklarını kurtarmak istedi

Yangın, saat 17.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Burcu Sokak'ta meydana geldi. Yangın esnasında anneleri markette olan çocukların bulunduğu bodrum kattaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede tüm evi saran alevler, çocukları içeride mahsur bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNE CAN HAVLİYLE CAMI KIRDI

Marketten döndüğünde evi alevler içinde gören anne Rukiye Kerimi Yakub, panikle çocuklarını kurtarmak için dışarıdan camları kırmaya çalıştı. Cam kırıldığı sırada yaralanan anne, elinden ve kolundan kesikler aldı.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇOCUKLARI KURTARDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek içeride mahsur kalan Ajman, Osman ve Rahman Yakub kardeşleri kurtardı. Dumandan etkilendikleri belirlenen çocuklara sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahale yapıldı.

HAMİLE ANNE HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralı anne ve dumandan etkilenen üç çocuk, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamile olduğu öğrenilen anne, buradan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, ev büyük hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

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Ankara’da korkutan yangın! Hamile kadın yangında camı kırarak çocuklarını kurtarmak istedi
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