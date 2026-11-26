Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Ankara merkezli olmak üzere Adana, Antalya, Osmaniye, Samsun, İstanbul, Sakarya, İzmir, Gaziantep, Kırıkkale, Muğla ve Trabzon'da operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda 25 şüpheli yakalandı.

YASA DIŞI BAHİS OYNATTIKLARI VE PARA TRANSFERİNE ARACILIK ETTİKLERİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edildi. Ayrıca sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamları yaparak haksız kazanç sağladıkları ve vatandaşları yasa dışı bahis sitelerine yönlendirerek dolandırdıkları belirlendi.

BİN 423 BANKA VE KRİPTO VARLIK HESABINA EL KONULDU

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçu kapsamında şüphelilere ait; 1 şirket, 3 taşınmaz, 8 taşınır, bin 423 banka ve kripto varlık hesabına el konuldu. Operasyonlar kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.