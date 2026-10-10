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Giriş Tarihi: 10.10.2026 10:44

Ankara merkezli 14 ilde dev operasyon: Yeni nesil suç örgütlerine darbe! 20 tutuklama

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından Ankara merkezli 14 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 31 kişiden 20'sinin tutuklandığı belirtildi.

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Ankara merkezli 14 ilde dev operasyon: Yeni nesil suç örgütlerine darbe! 20 tutuklama
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Edinilen bilgilere göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından Ankara merkezli 14 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 31 kişiden 20'sinin tutuklandığı açıklandı. Yakalanan kişilerin arasında Çankaya ilçesinde bir iş yerine uzun namlulu silahla ateş açılması olayının faillerinden olan Daltonlar Çetesi ve Keçiören'de 1 kişinin silahla yaralanması olayında yer alan kişilerin de olduğu belirtildi.
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ANKARA
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Ankara merkezli 14 ilde dev operasyon: Yeni nesil suç örgütlerine darbe! 20 tutuklama
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