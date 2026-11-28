Bu kapsamda Ankara merkezli 31 ilde eş zamanlı 'Ailem Güvende' operasyonları düzenlendi. Tespit edilen 77 şüpheliden 70'i yakalanarak gözaltına alındı, 4 şüphelinin ise başka suçlardan dolayı ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, söz konusu paylaşımlara yönelik, içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesine ilişkin gerekli işlemler yürütülüyor.