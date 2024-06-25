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Giriş Tarihi: 25.6.2024 08:19

Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor. Ankara TEM ekipleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan şüphelilere yönelik olarak Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak 1’i mahrem imam, 14’ü görevde 8’i daha önce ihraç edilmiş, subay, astsubay ve uzman çavuş, 1’i ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere toplam 24 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

TSK'YA YUVALANAN FETÖ'CÜLERE OPERASYON

Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen; 1'i mahrem imam, 14'ü görevde 8'i daha önce ihraç edilmiş, subay, astsubay ve uzman çavuş, 1'i ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere toplam 24 şüpheliye yönelik olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında TEM ekipleri tarafından Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin Ankara emniyetindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
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