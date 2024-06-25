Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen; 1'i mahrem imam, 14'ü görevde 8'i daha önce ihraç edilmiş, subay, astsubay ve uzman çavuş, 1'i ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere toplam 24 şüpheliye yönelik olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında TEM ekipleri tarafından Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin Ankara emniyetindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.