Ankara polisinden 80 milyonluk kaçakçılık operasyonu

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara, Gaziantep ve Şırnak'ta bir operasyon gerçekleştirdi. Projeli dosya kapsamında düzenlenen operasyonda 17 şüpheliye yönelik baskınlar yapıldı. Baskınlarda 14 kişi gözaltına alındı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer şüpheliler ifadelerinin ardından salıverildi.

KAÇAKÇILIK AĞINA DARBE

Operasyonda polisin titiz çalışmasıyla piyasa değeri 80 milyon Türk lirası olan gümrük kaçağı araç parçaları ele geçirildi. Yakalanan malzemeler arasında; 879 adet araç motoru, 342 adet araç kapısı, 108 adet araç şanzımanı, 10 adet araç beyni, 1 adet motor bloğu bulunuyor. Ayrıca 2 bin 559 adet farklı yedek parça da ele geçirildi.

TÜRK POLİSİNİN TİTİZ ÇALIŞMASI SONUÇ VERDİ

Operasyon, kaçakçılıkla mücadelede polis teşkilatının kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Başarıyla tamamlanan operasyon sayesinde, şebekeye ciddi bir darbe aldığı ifade edildi.