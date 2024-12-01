Ankara polisinden müthiş takip: 8 milyonluk vurgun 3 saatte çözüldü

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıların ustaca kurguladığı bir oyunu sadece 3 saat içinde bozarak suçlulara geçit vermedi. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak "Adınız terör örgütüne karıştı" yalanıyla iki vatandaşı kandıran dolandırıcılar, tam 8 milyon lira değerinde döviz ve altın çaldı. Dolandırıcılar, mağdurları ikna etmekle kalmadı, çaldıkları paraları gizlice toplamak için "eldenci" adı verilen kuryeleri kullandı. Ancak bu plan, Ankara polisinin "fanus taktiği" adı verilen stratejik yöntemi karşısında işe yaramadı. Polis, şüphelilerin kullandığı aracı anında tespit etti ve güzergâhlarını adeta bir avcının iz sürdüğü gibi takip etti. Kaçış rotaları saniye saniye izlendi, tüm kaçış ihtimalleri hesaplanarak kritik noktalara yerleşen ekipler, Niğde otoyolunda 3 dolandırıcıyı kıskıvrak yakalayarak adalete teslim etti.

ANKARA POLİSİNDEN FANUS TAKTİĞİ

Dolandırıcılar, mağdurları "Kimlik bilgilerinizi FETÖ kullanıyor, operasyon için paraları ve altınları teslim edin" diyerek kandırdı. Mağdurlardan toplam 8 milyon Türk lirası değerinde ziynet ve dövizi teslim alan şüpheliler, bu paraları "eldenci" olarak bilinen kuryeler aracılığıyla topladı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandığı aracı kısa sürede tespit etti ve "fanus taktiği" ile hem aracı hem de kuryelerin güzergahını adım adım izledi. Zaman kaybetmeden harekete geçen ekipler, olası kaçış noktalarına kritik noktalarda konuşlanarak şüphelileri Niğde otoyolunda kıskıvrak yakalamayı başardı.

ÇALINAN 8 MİLYON TL'LİK SERVET BULUNDU

Operasyon sırasında şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramalarda, mağdurlardan çalınan 175 bin ABD doları ve 2 milyon Türk lirası değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Şüphelilerin tüm planları, Ankara polisinin hızlı ve etkin çalışmasıyla bozuldu.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Dolandırıcılık şebekesinin 3 üyesi, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelede bir kez daha başarısını ortaya koydu.

POLİSTEN VATANDAŞA UYARI

Polis, vatandaşları kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan dolandırıcılara karşı uyararak, "Hiçbir kamu görevlisi sizden para veya altın talep etmez" mesajını bir kez daha yineledi.