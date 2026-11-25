Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Toptancı Hali'nde asayiş ve kamu düzenini olumsuz etkileyen olaylara yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Esnaf ve vatandaşlardan gelen çok sayıda şikayet üzerine harekete geçen ekipler, 300 kolluk personelinin katılımıyla çalışma gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında yakalanması kararlaştırılan 33 şüpheliden 27'si gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

TOPTANCI HALİ'NDE HAKİMİYET KURDUKLARI İDDİA EDİLDİ

Ankara Toptancı Hali'nde son dönemde asayiş ve kamu düzenini olumsuz etkileyen olayların arttığı, esnaf ve vatandaşlardan çok sayıda şikayet alındığı öğrenildi. Halde yaşanan hırsızlık ve mala zarar verme olaylarının yanı sıra bazı kişi ve grupların park alanları, nakliye ve mal alım satım faaliyetleri üzerinde hakimiyet kurarak haksız kazanç sağladıkları belirtildi. Ayrıca söz konusu kişi ve grupların kendilerine karşı çıkanlar üzerinde baskı oluşturdukları ve hemşehrilik esaslarına dayalı gruplar oluşturduklarına ilişkin duyum ve ihbarların alındığı bildirildi.

300 KOLLUK PERSONELİYLE OPERASYON DÜZENLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, alınan duyum ve ihbarlar üzerine 25 Kasım'da operasyon için harekete geçildiğini duyurdu. 33 şüphelinin yakalanmasına yönelik 300 kolluk personelinin katılımıyla çalışma gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 27 şüpheli gözaltına alınırken, diğer 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ARAMALARDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca, şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Aramalarda; 5 adet pompalı tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet sallama bıçak, 84 adet çeşitli ebatlarda fişek, 72 adet kartuş ele geçirildi. 5 araç sürücüsüne ise idari para cezası uygulandı.