Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaş Meyve ve Sebze Hali'nde son dönemde asayiş ve kamu düzenini olumsuz etkileyen olayların arttığı, esnaf ve vatandaşlardan çok sayıda şikayet alınırken, halde yaşanan hırsızlık ve mala zarar verme olaylarının yanı sıra bazı kişi ve grupların park alanları, nakliye ve mal alım satım faaliyetleri üzerinde hakimiyet kurarak haksız kazanç sağladıkları belirtilmişti. "Nitelikli yağma" ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu kişi ve grupların kendilerine karşı çıkanlar üzerinde baskı oluşturdukları ve hemşehrilik esaslarına dayalı gruplar oluşturduklarına ilişkin duyum ve ihbarların alındığı bildirilmişti.

300 KOLLUK PERSONELİYLE OPERASYON DÜZENLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, alınan duyum ve ihbarlar üzerine 25 Kasım'da 29 ikamet ve 6 iş yeri adresine eş zamanlı baskın düzenlenmiş, 35 şüphelinin yakalanmasına yönelik 300 kolluk personelinin katılımıyla çalışma gerçekleştirilmişti. Operasyon kapsamında 30 şüpheli gözaltına alınmıştı.

ARAMALARDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca, şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat bulunmuştu. Aramalarda; 5 adet pompalı tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet sallama bıçak, 84 adet çeşitli ebatlarda fişek, 72 adet kartuş ele geçirildi. 5 araç sürücüsüne ise idari para cezası uygulanmıştı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 30 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 17 şüpheli adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör