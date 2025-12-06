Haberler Yaşam Haberleri Ankara trafiğe kapalı yollar listesi 6 Aralık Cumartesi: Bugün Ankara'da hangi yollar kapalı?
Giriş Tarihi: 6.12.2025 00:11

Ankara trafiğe kapalı yollar listesi 6 Aralık Cumartesi: Bugün Ankara'da hangi yollar kapalı?

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 6 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 13.00’te Anadolu Meydanı’nda gerçekleştirilecek bir etkinlik nedeniyle başkentin bazı ana arterlerinde trafik düzenlemesi yapılacağını duyurdu. Etkinlik kapsamında sabah 06.00’dan itibaren ihtiyaç olması halinde çok sayıda cadde ve bu caddelere açılan bağlantı yolları çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. İşte, Ankara trafiğe kapalı yollar listesi:

Ankara trafiğe kapalı yollar listesi 6 Aralık Cumartesi: Bugün Ankara’da hangi yollar kapalı?
  • ABONE OL

Ankara'da hafta sonu trafiğini etkileyecek önemli bir duyuru yapıldı. Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek etkinlik nedeniyle, özellikle şehir merkezindeki ana caddelerde ve bağlantı yollarında geçici süreyle gerekmesi halinde trafik kısıtlamaları uygulanacak. İşte, Ankara'da trafiğe kapalı yollar 6 Aralık 2025:

ANKARA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR - 6 ARALIK 2025

06.12.2025 günü saat 13.00'te Anadolu Meydanı'nda yapılacak etkinlik ile ilgili olarak saat 06.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde;

- Anıt Caddesi ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,

- Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,

- Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,

- GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,

- Celal Bayar Bulvarı'nın Mevlana Bulvarı ile Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,

- Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar,

- Hipodrom Caddesi'nin Tren Garı Kavşak ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,

- Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar,

- İstanbul Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Cumhuriyet Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,

- İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar,

- Kazım Karabekir Caddesi'nin Fuat Börekçi Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara trafiğe kapalı yollar listesi 6 Aralık Cumartesi: Bugün Ankara'da hangi yollar kapalı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz