Haberler Yaşam Haberleri Ankara Valiliği uyardı: Sel ve su baskınları olabilir!
Giriş Tarihi: 1.9.2024 12:56

Ankara Valiliği uyardı: Sel ve su baskınları olabilir!

AnkaraValiliği, bugün kentte etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

DHA
Ankara Valiliği uyardı: Sel ve su baskınları olabilir!

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün (pazar) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinde Ankara'da yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Öte yandan yağışın, saat 16.00 itibarıyla başlayıp 21.00'e kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara Valiliği uyardı: Sel ve su baskınları olabilir!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA