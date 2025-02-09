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Giriş Tarihi: 9.2.2025 21:33

Ankara ve İstanbul’da sahte içki operasyonuna 34 tutuklama!

Ankara ve İstanbul'da 71 kişinin sahte içkiden hayatını kaybetmesi nedeniyle yürütülen sahte içki soruşturmaları kapsamında 34 şüpheli tutuklandı.

AA
Ankara ve İstanbul’da sahte içki operasyonuna 34 tutuklama!

Alınan bilgiye göre, son dönemde Ankara'da 33, İstanbul'da da 71 kişinin sahte içkiden hayatını kaybetmesi üzerine, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda yürütülen soruşturmalarda, Ankara'da ve İstanbul'da 17'şer kişi olmak üzere toplamda 34 şüpheli tutuklanırken, Ankara'da 34, İstanbul'da 10 şüpheli olmak üzere toplam 44 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca, sahte içki nedeniyle Ankara'da 20, İstanbul'da 49 kişinin yoğun bakımda tedavisi devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 85 soruşturma dosyası üzerinde şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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Ankara ve İstanbul’da sahte içki operasyonuna 34 tutuklama!
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