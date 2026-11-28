Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, yasadışı bahis suçundan elde edilen suç gelirinin birbirleri ile bağlantılı olan şüpheliler arasında kripto varlık alım satım platformları kullanılmak suretiyle aklamaya çalıştıkları ve yurtdışına aktardıklarına yönelik bilgiler elde edildiği belirlendi. MASAK ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan yazışmalar neticesinde suça iştirak ettikleri belirlenen 32 şüpheli ile bu şahıslar adına açılan 1 şirket açıldığı tespit edildi.

32 şüpheliye yönelik 27 adreste icra edilen eş zamanlı operasyon sonucunda 23 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi. Haklarında verilen gözaltı kararı verilen şüphelilerden 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verilirken, diğer 22 şüpheli ise tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Tutuklama talebiyle sevk edilen 20 şüpheli tutuklandı, 3 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam etmekte olduğu bildirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör