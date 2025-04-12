Ankara’da 420 bin TL değerindeki Şampiyon köpek çalındı: Nadir bulunan cinsin temsilcisiydi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir iş yerinin önünde bulunan köpek kulübesinin kilidi kırılarak, müştekinin beyanına göre Türkiye'de 30, Ankara'da ise sadece 2 adet bulunan İngiliz Bull Terrier cinsi bir köpek çalındı. Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) sertifikalı olan ve "Anapolis" ismi verilen köpeğin, 15 aylık olmasına rağmen fiziksel gücüyle dikkat çektiği, dünyanın en güçlü köpeklerinden biri olduğu belirtildi. Maddi değerinin 420 bin Türk lirası olduğu ifade edilen Anapolis'in, 2024 Ankara Kupası Şampiyonası'nda Türkiye Yavru Şampiyonu unvanını kazandığı, Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığı öğrenildi.

HIRSIZLIK BÜRO EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Olayla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri ve saha incelemeleri sonucunda şüpheli tespit edildi. Yapılan operasyonla yakalanan şüphelinin, çalınan köpeği ikametine yakın bir barakada sakladığı belirlendi. Barakada yapılan aramada, Anapolis isimli köpek gizli bir bölmede sağlıklı şekilde ele geçirildi.

KÖPEK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ, ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ele geçirilen köpek sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.