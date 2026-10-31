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Giriş Tarihi: 31.10.2026 16:30 Son Güncelleme: 31.10.2026 16:40

Ankara'da 5 yıl önce boşandığı eşini öldürüp intihar etmişti: Cinayeti gerçekleştirdiği ana ait görüntüler ortaya çıktı

Ankara'da 5 yıl önce boşandığı eski eşini terzi dükkanında tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar eden şahsın dehşet saçtığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Katil zanlısının dükkana girişi ve çevredekilerin yaşadığı panik anları kameraya saniye saniye yansıdı.

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İHA Yaşam
Ankara’da 5 yıl önce boşandığı eşini öldürüp intihar etmişti: Cinayeti gerçekleştirdiği ana ait görüntüler ortaya çıktı
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Ankara Yenimahalle'de dün meydana gelen olayda, Doğan Yavuz (56), 5 sene önce boşandığı ve takıntı haline getirerek sürekli rahatsız ettiği eski eşi Aynur Ekici'nin (49) terzi dükkanını basmıştı. Ekici'yi tabancayla öldüren Yavuz ardından da aynı silahla intihar etmişti.

CİNAYET ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Yavuz'un cinayeti işlemek için eski eşinin dükkanına girdiği ve silah seslerinin duyulmasının ardından çevredekiler tarafından yaşanan panik anlarının yer aldığı görüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Ankara'da boşandığı eşini öldürüp ardından intihar eden zanlının, cinayeti gerçekleştirdiği ana ait görüntüleri ortaya çıktı

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANKARA

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Ankara'da 5 yıl önce boşandığı eşini öldürüp intihar etmişti: Cinayeti gerçekleştirdiği ana ait görüntüler ortaya çıktı
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