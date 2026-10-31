Ankara’da 5 yıl önce boşandığı eşini öldürüp intihar etmişti: Cinayeti gerçekleştirdiği ana ait görüntüler ortaya çıktı

CİNAYET ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Yavuz'un cinayeti işlemek için eski eşinin dükkanına girdiği ve silah seslerinin duyulmasının ardından çevredekiler tarafından yaşanan panik anlarının yer aldığı görüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Ankara'da boşandığı eşini öldürüp ardından intihar eden zanlının, cinayeti gerçekleştirdiği ana ait görüntüleri ortaya çıktı

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör