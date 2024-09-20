Ankara’da 960 milyon TL’lik sahte bal operasyonu

"VATANDAŞLARIMIZ FİYATLARA ALDANARAK TUZAĞA DÜŞMESİNLER"

Vatandaşların ve satıcıların malzemelerini iyi incelemesini istediklerini ifade eden Şahin, "Aldığınız malın orijinal ve gıda güvenliğine sahip olup olmadığına lütfen dikkat edin. Müşteri olarak vatandaşlarımız fiyatlara aldanarak bir tuzağa düşmesinler. Kendi sağlıkları, ailelerinin sağlıkları, çocuklarının sağlıkları açısından ne olur dikkatli olalım." dedi.

Mücadeleyi yılmadan sürdürmeleri gerektiğini söyleyen Şahin, vatandaşın devlete güvenerek alıp tükettiği gıda maddelerinin denetiminin daha sıkı bir şekilde yapılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz vatandaşımıza gönül rahatlığıyla marketten aldığı, bakkaldan aldığı ya da diğer yiyecek, içecek hizmetini aldığı yerlerde tükettiği mallardan emin bir şekilde, müsterih bir şekilde burada tüketimlerini yapabilmeleri, gayretimiz bu yönde. İyi niyetli olan üreticimizin tüccarımızın, esnafımızın sonuna kadar yanındayız. Vatandaşın sağlığına, vatandaşın sıhhatine, çocuklarının, yaşlılarının, hastalarının sağlıklı bir şekilde gıda tüketimi ihtiyacını istismar ederek onlara zararlı üretimleri satmaya çalışan ve bunları üretenlerle mücadelemiz de sonuna kadar devam edecektir."