Ankara’da acı kaza! Otomobil bisiklete çarptı: Minik Muhammed kurtarılamadı!

Kaza, Şabanözü-Çubuk karayolu üzerinde Çankırı Bulvarı ile Ayet1 Sokak kesiştiği lambalı kavşakta dün saat 17:50 sıralarında meydana geldi. M.Y. yönetimindeki 55 JP 925 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan M.E.K.'ye (10) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.