Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da acı kaza! Otomobil bisiklete çarptı: Minik Muhammed kurtarılamadı!
Giriş Tarihi: 10.10.2026 09:02

Ankara’da acı kaza! Otomobil bisiklete çarptı: Minik Muhammed kurtarılamadı!

Ankara’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Otomobilin bisikletli çocuğa çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ve çocuk yaralandı. Hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki Muhammed Emin Kutaş kurtarılamadı. İşte detaylar…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA DHA Yaşam
Ankara’da acı kaza! Otomobil bisiklete çarptı: Minik Muhammed kurtarılamadı!
  • ABONE OL

Kaza, Şabanözü-Çubuk karayolu üzerinde Çankırı Bulvarı ile Ayet1 Sokak kesiştiği lambalı kavşakta dün saat 17:50 sıralarında meydana geldi. M.Y. yönetimindeki 55 JP 925 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan M.E.K.'ye (10) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL BİSİKLETE ÇARPTI

Kazada, otomobil sürücüsü sürücü M.Y. ile bisikletli M.E.K. yaralandı. Yaralı çocuk ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

10 YAŞINDAKİ MUHAMMED KURTARILAMADI

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Muhammed Emin Kutaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANKARA #ÇUBUK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da acı kaza! Otomobil bisiklete çarptı: Minik Muhammed kurtarılamadı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA