Ankara’da acı kaza! Otomobil bisiklete çarptı: Minik Muhammed kurtarılamadı!

Kaza, Şabanözü-Çubuk karayolu üzerinde Çankırı Bulvarı ile Ayet1 Sokak kesiştiği lambalı kavşakta dün saat 17:50 sıralarında meydana geldi. M.Y. yönetimindeki 55 JP 925 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan M.E.K.'ye (10) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OTOMOBİL BİSİKLETE ÇARPTI
Kazada, otomobil sürücüsü sürücü M.Y. ile bisikletli M.E.K. yaralandı. Yaralı çocuk ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
10 YAŞINDAKİ MUHAMMED KURTARILAMADI
Ankara'nın Çubuk ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Muhammed Emin Kutaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.