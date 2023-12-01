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Giriş Tarihi: 1.12.2023 04:15

Ankara'da acı olay: Düşürdüğü silahı polisi canından etti

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir polis memuru, yere düşürdüğü silahından çıkan merminin kendisine isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi

AA
Ankara’da acı olay: Düşürdüğü silahı polisi canından etti

Alınan bilgiye göre, Altıağaç Mahallesi'nde yaşayan polis memuru Hamit Bıçak, evindeki gardıropta bulunan silahını almak isterken yere düşürdü. Düşen silahın ateş alması sonucu mermi, Bıçak'ın karnına isabet etti.

O sırada evde bulunan eşinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen Hamit Bıçak kurtarılamadı.

Bıçak'ın cansız bedeni savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Bıçak'ın iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Ankara'da acı olay: Düşürdüğü silahı polisi canından etti
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