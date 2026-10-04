Ankara’da akılalmaz dolandırıcılık: Sahte beyaz eşya servis sitesi!

KARTTAN 200 BİN TL ÇEKTİLER

Şüphelilerin, site üzerinden ulaştıkları vatandaşların evlerine giderek arızalı beyaz eşyaları tamir etmedikleri, işlemleri geçiştirdikleri ve POS cihazından tahsilat sırasında tutara bir sıfır ekledikleri tespit edildi. Bu yöntemle bir müşterinin kartından 200 bin TL çekildiği belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca, iş yeri görünümü vermek amacıyla aylık 30 bin TL karşılığında bir dükkan kiraladıkları, iş yerinde yalnızca tabela bulunduğu tespit edildi. Operasyonda F.T. ve E.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör