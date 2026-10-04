Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da akılalmaz dolandırıcılık: Sahte beyaz eşya servis sitesi!
Giriş Tarihi: 4.10.2026 09:21

Ankara’da akılalmaz dolandırıcılık: Sahte beyaz eşya servis sitesi!

Ankara’da, sahte beyaz eşya servis sitesi kurarak vatandaşları dolandırdılar. İddialar üzerine belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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DHA Yaşam
Ankara’da akılalmaz dolandırıcılık: Sahte beyaz eşya servis sitesi!
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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keçiören'de internet sitesi üzerinden beyaz eşya servis hizmeti verdiklerini belirten kişilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin, profesyonel tasarıma sahip ve kurumsal görünümlü bir internet sitesi hazırladığı belirlendi.

KARTTAN 200 BİN TL ÇEKTİLER

Şüphelilerin, site üzerinden ulaştıkları vatandaşların evlerine giderek arızalı beyaz eşyaları tamir etmedikleri, işlemleri geçiştirdikleri ve POS cihazından tahsilat sırasında tutara bir sıfır ekledikleri tespit edildi. Bu yöntemle bir müşterinin kartından 200 bin TL çekildiği belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca, iş yeri görünümü vermek amacıyla aylık 30 bin TL karşılığında bir dükkan kiraladıkları, iş yerinde yalnızca tabela bulunduğu tespit edildi. Operasyonda F.T. ve E.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ANKARA

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Ankara’da akılalmaz dolandırıcılık: Sahte beyaz eşya servis sitesi!
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