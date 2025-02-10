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Giriş Tarihi: 10.2.2025 13:49 Son Güncelleme: 10.2.2025 14:13

SON DAKİKA | Ankara'da cani anne dehşeti: İki çocuğunu korkunç şekilde katletti

Son dakika haberi: Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kadın iki çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı. Anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
SON DAKİKA | Ankara’da cani anne dehşeti: İki çocuğunu korkunç şekilde katletti

Son dakika haberi: Olay Ankara'nın Keçiören İlçesi Ayvalı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Serpil A.D, henüz belirlenemeyen nedenle cinnet getirerek, evde bulunan çocukları A.B.D. (12), A.S.D. (10) ve O.A.D'nin (7) bileklerini kesti.



Haber verilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekipleri çocuklardan A.S.D. ve O.A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. A.B.D. ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.



Anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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SON DAKİKA | Ankara'da cani anne dehşeti: İki çocuğunu korkunç şekilde katletti
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