Ankara’da babasının otomobilini sollamak isterken kazaya neden oldu: 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Ankara- Beypazarı karayolunun Ankara istikametinin 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Şahin Ayık, kullandığı 06 BVD 174 plakalı minibüs ile babası Murat Ayık yönetimindeki 48 AED 121 plakalı otomobili sollamak isterken kazaya neden oldu. Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler baba- oğul ile minibüste bulunan Ş.S., E.S., A.S. ve P.A., hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)