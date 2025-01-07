Ankara’da başıboş köpekler yoldan geçenlere saldırdı

Olay, Yenimahalle ilçesinde Şehit Süleyman Şahin Caddesi'nde meydana geldi. Caddede kaldırımda yürüyen bir kişi, 9 köpekten oluşan başıboş bir sürünün saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısıyla kaçmaya çalışırken ayağı tökezleyip yere düşen kişi, kendisini savunmaya çalıştı. Çabalarına rağmen köpeklerin saldırısıyla kol ve bacaklarında ısırık yaraları oluşan kişi, güçlükle ayağa kalkıp, koşarak bölgeden uzaklaştı.