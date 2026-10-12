Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatılacak!
Giriş Tarihi: 12.10.2026 20:00

Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatılacak!

Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatılacak!
  • ABONE OL

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 08.30'dan itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane kavşağı ile Ulus kavşağı arasında kalan bölümü ile Çapa Sokak'ta araç trafiğine izin verilmeyecek. Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı (Osmanlı kavşak ile Ulus kavşak arası), Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollar, çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak.

#ANKARA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatılacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA