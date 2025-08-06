Ankara’da bir binanın kolonlarından çatırtı sesi geldi: Ekipler tedbir amaçlı apartmanı boşalttı!

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Pecenek Caddesi 82 numaralı 6 katlı 18 daireli binanın zemin katındaki kolonundan çatırtı sesi duyulduğu iddiası üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon ve Sincan Belediyesi ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bina sakinlerini tahliye eden ekipler, önlem amaçlı doğal gaz, elektrik ve su vanalarını kapattı. Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarına, bir kısım bina sakini de Büyükşehir Belediyesinin misafirhanesinde geceyi geçirmek üzere evlerinden ayrıldı.