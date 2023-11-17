Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da bir dairede doğal gaz patlaması: 1 kişi ağır yaralandı
Giriş Tarihi: 17.11.2023 14:26 Son Güncelleme: 17.11.2023 14:30

Ankara’da bir dairede doğal gaz patlaması: 1 kişi ağır yaralandı

Ankara'da bir apartmanın yeni tadilat yapılan dairede doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığı sanılan patlamada 1 kişi ağır yaralandı. Patlamada, apartmandaki bazı daireler, sokaktaki yaklaşık 10 dükkan ve bazı araçlar hasar gördü.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’da bir dairede doğal gaz patlaması: 1 kişi ağır yaralandı

Ankara'nın Sincan İlçesi Atatürk Mahallesi Gönül Sokak'ta 4 katlı apartmanın kot birinci katındaki tadilat yapılan dairede henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sonucu dairedeki 1 kişi ağır yaralandı. Patlamanın etkisiyle apartmandaki bazı daireler, sokaktaki yaklaşık 10 dükkan ve bazı araçlarda hasar oluştu.

EKİPLERİN İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis, doğal gaz ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sokak, güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Daire içindeki çalışmaları sürdüren itfaiye ve doğal gaz ekiplerinin ilk değerlendirmelerine göre patlamanın doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

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Ankara’da bir dairede doğal gaz patlaması: 1 kişi ağır yaralandı
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