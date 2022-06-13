Buna göre; Ankara'da ilk ve orta öğretim kurumlarında bugün (13 Haziran 2022) eğitime bir gün ara verildi.

ANKARA VALİLİĞİ TATİL AÇIKLAMASI

"Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir."