Ankara'da yaşanan şiddetli yağış ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika uyarısı ile öğrenciler "Ankara'da bugün okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bugün gün boyu sürmesi beklenen yağışla birlikte öğrenciler, önümüzdeki günler de dahil olmak üzere "Ankara'da bugün ve yarın okullar tatil mi?" sorusunu yakın takibe aldı. Peki, 14 Haziran Ankara hava durumu nasıl, Ankara'da okullar? İşte Vasip Şahin açıklaması ve detaylar…
ANKARA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara Valisi Vasip Şahin'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre Meteoroloji'den gelen yoğun yağış uyarısı dikkate alındı.
Buna göre; Ankara'da ilk ve orta öğretim kurumlarında bugün (13 Haziran 2022) eğitime bir gün ara verildi.
ANKARA VALİLİĞİ TATİL AÇIKLAMASI
"Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir."
ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 14 HAZİRAN 2022
Ankara'da okulların bugün tatil olmasının ardından "Ankara'da yarın okullar tatil mi?" sorusu da gündemdeki yerini aldı.
Hava durumuna göre yağışın bu hafta etkili olması bekleniyor. Şu anda yarın için valilikten herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak Meteoroloji'den gelecek uyarılar durumu değiştirebilir.
ANKARA HAVA DURUMU 13-19 HAZİRAN
Ankara'da bugün ve yarın gök gürültülü yağış bekleniyor. Sıcaklık mevsim normallerinde devam ederken Çarşamba ve Perşembe ara vermek kaydıyla yağış bir haftaya yayılacak.