Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da cami görevlisi yaşlı adama öldüresiye darp
Giriş Tarihi: 8.10.2024 16:54 Son Güncelleme: 8.10.2024 17:09

Ankara'da cami görevlisi yaşlı adama öldüresiye darp

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir camide gönüllü temizlik hizmetinde bulunan 81 yaşındaki Halil Şahin, bir kişi tarafından darbedilerek yaralandı.

Ankara’da cami görevlisi yaşlı adama öldüresiye darp

Ankara'nın Mamak ilçesi Fazilet Camii'nde dün yaşanan olayda camide gönüllü temizlik işlerine bakan Halil Şahin, caminin önünde arkasından gelen G.A.'nın saldırısına uğradı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda G.A., abdesthane bölümüne çektiği yaşlı adamı dakikalarca sopayla öldüresiye dövdü.

DAKİKALARCA ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

G.A., daha sonra Halil Şahin'in yerde sürükleyip, iç taraftaki caminin gasilhanesine götürerek bir süre daha darbettikten sonra kaçtı.

Ağır yaralanan Halil Şahin, camiye gelen cemaat tarafından fark edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YAŞLI ADAM TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kulağında kesik, kafatasında kırık ve vücudunda çok sayıda yara olan Şahin, tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli G.A. ise polis tarafından yakalandı.

Şüphelinin daha önce ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da cami görevlisi yaşlı adama öldüresiye darp
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA