Ankara’da cami görevlisi yaşlı adama öldüresiye darp

Ankara'nın Mamak ilçesi Fazilet Camii'nde dün yaşanan olayda camide gönüllü temizlik işlerine bakan Halil Şahin, caminin önünde arkasından gelen G.A.'nın saldırısına uğradı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda G.A., abdesthane bölümüne çektiği yaşlı adamı dakikalarca sopayla öldüresiye dövdü.

DAKİKALARCA ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

G.A., daha sonra Halil Şahin'in yerde sürükleyip, iç taraftaki caminin gasilhanesine götürerek bir süre daha darbettikten sonra kaçtı.

Ağır yaralanan Halil Şahin, camiye gelen cemaat tarafından fark edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YAŞLI ADAM TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kulağında kesik, kafatasında kırık ve vücudunda çok sayıda yara olan Şahin, tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli G.A. ise polis tarafından yakalandı.

Şüphelinin daha önce ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi.