Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da kan donduran olay! Avda kuzenini vurdu: Biri 17 diğeri ise 12 yaşında!
Giriş Tarihi: 15.12.2024 09:58 Son Güncelleme: 15.12.2024 10:12

Ankara’da kan donduran olay! Avda kuzenini vurdu: Biri 17 diğeri ise 12 yaşında!

Ankara'da 12 yaşındaki kuzeni Z.Y.A. ile birlikte ava giden 17 yaşındaki M.A., elindeki ruhsatsız tüfeğin ateş alması sonucu kazara kuzenini vurdu. Kanlar içerisinde yere yığılan 12 yaşındaki Z.Y.A., hayatını kaybetti. M.A. ise gözaltına alındı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Ankara’da kan donduran olay! Avda kuzenini vurdu: Biri 17 diğeri ise 12 yaşında!

Olay, Ankara'nın Çubuk İlçesi'ne 20 kilometre uzaklıkta bulunan Küçükali Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki M.A., 12 yaşındaki kuzeni Z.Y.A ile birlikte mahallenin yakınlarında avlanmaya gitti. Kuzenlerden M.A.'nın elindeki ruhsatsız av tüfeği kazara ateş aldı. 12 yaşındaki Z.Y.A. başından vurularak yere yığıldı. ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Z.Y.A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. M.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da kan donduran olay! Avda kuzenini vurdu: Biri 17 diğeri ise 12 yaşında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA