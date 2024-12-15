Ankara’da kan donduran olay! Avda kuzenini vurdu: Biri 17 diğeri ise 12 yaşında!

Olay, Ankara'nın Çubuk İlçesi'ne 20 kilometre uzaklıkta bulunan Küçükali Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki M.A., 12 yaşındaki kuzeni Z.Y.A ile birlikte mahallenin yakınlarında avlanmaya gitti. Kuzenlerden M.A.'nın elindeki ruhsatsız av tüfeği kazara ateş aldı. 12 yaşındaki Z.Y.A. başından vurularak yere yığıldı. ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Z.Y.A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. M.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.