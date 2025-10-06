Ankara’da cinayet! Araç içerisinde pompalı tüfekle öldürdü

Olay, saat 23.00 sıralarında Ankara'nın Keçiören İlçesi Erbakan Bulvarı'ndaki tünelde meydana geldi.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

İddiaya göre, otomobilde bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu sürücü otomobili durdurarak, yanındaki kişileri araçtan indirdi. Grup arasında çıkan tartışmamın büyümesi üzerinde bir kişi, yanında bulundurduğu pompalı tüfekle B.K. ve B.Y.'ye ateş etti, ardından otomobille olay yerinden kaçtı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde B.K.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı olan B.Y. ise hastaneye kaldırıldı. B.K.'nın cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.