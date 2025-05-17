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Giriş Tarihi: 17.5.2025 11:09 Son Güncelleme: 17.5.2025 11:27

Ankara’da cinayet: Dere yatağında bıçaklanmış halde ölü bulundu

Ekipleri harekete geçiren ihbar Ankara'nın Çankaya ilçesinden geldi. Çevredeki vatandaşlar kavga sesini duydu 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Ekiplerin bölgede yapmış olduğu aramada bir kişi bıçaklanmış halde dere yatağında ölü bulundu. Yapılan çalışmalar neticesinde kimliği tespit edilen 40 yaşındaki Haydar Çakmak’ın işe gidip gelmek için o dere yatağını kullandığı öğrenildi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Ankara’da cinayet: Dere yatağında bıçaklanmış halde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya İlçesi Mürsel Uluç Mahallesi'ndeki dere yatağında meydana geldi. İddiaya göre kavga sesi duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bir kişiyi dere yatağında hareketsiz yatarken buldu. Ekiplerce yapılan kontrolde, isminin Haydar Çakmak olduğu belirlenen kişinin, bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Çakmak'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Ayrıca Çakmak'ın işe gidip gelmek için söz konusu dere yatağını kullandığı öğrenildi. Çakmak'ın acı haberini alıp olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Ankara’da cinayet: Dere yatağında bıçaklanmış halde ölü bulundu
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