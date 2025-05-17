Ankara’da cinayet: Dere yatağında bıçaklanmış halde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya İlçesi Mürsel Uluç Mahallesi'ndeki dere yatağında meydana geldi. İddiaya göre kavga sesi duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bir kişiyi dere yatağında hareketsiz yatarken buldu. Ekiplerce yapılan kontrolde, isminin Haydar Çakmak olduğu belirlenen kişinin, bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Çakmak'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Ayrıca Çakmak'ın işe gidip gelmek için söz konusu dere yatağını kullandığı öğrenildi. Çakmak'ın acı haberini alıp olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.