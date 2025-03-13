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Giriş Tarihi: 13.3.2025 23:26

Ankara'da dehşet! Kız arkadaşının abisi tarafından vurulan şahıs öldü

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi, kız arkadaşının abisi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

İHA
Ankara’da dehşet! Kız arkadaşının abisi tarafından vurulan şahıs öldü

Edinilen bilgilere göre, Yenikent'te İ.D. isimli şahıs ile kız arkadaşı H.Ç.A. arasında, il dışına çıkmak istemesi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce H.Ç.A isimli şahıs abisi M.Ç.'yi çağırdı.

HIZLA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay yerine gelen M.Ç. ile İ.D. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahla İ.D.'ye ateş eden M.Ç., hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İ.D.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli M.Ç.'yi yakaladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Ankara'da dehşet! Kız arkadaşının abisi tarafından vurulan şahıs öldü
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