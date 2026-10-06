Ankara’da dolandırıcılık operasyonu: 12 kişi tutuklandı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce, nitelikli dolandırıcılık olaylarının aydınlatılması, şüphelilerin tespit edilerek yakalanması ve suçtan elde edilen haksız kazançların ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma yürütüldü. 3 farklı olayda toplam 90 milyon TL'lik dolandırıcılık faaliyeti gerçekleştiren toplam 12 şüpheli, düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Farklı yöntemlerle gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarına ilişkin adli makamlara sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı