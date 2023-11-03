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Giriş Tarihi: 3.11.2023 21:18 Son Güncelleme: 3.11.2023 21:19

Ankara’da eğlence mekânı kaçak içkileri müşterilerine sundu

Ankara’da bir eğlence mekanı deposuna faturasız ve resmi belgesiz alkollü içeceklerin depolandığı ortaya çıkarıldı. Ankara polisinin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 7 milyon 500 bin Türk lirası değerinde olan 3 bin 787 adet alkollü içkiyi ele geçirilirken eğlence mekanı sahibi S.G. gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’da eğlence mekânı kaçak içkileri müşterilerine sundu

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çankaya İlçesi'nde müşterilerin yoğun bir şeklinde bulunduğu bir eğlence mekânında deposuna faturasız ve resmi belgesiz alkollü içeceklerin depolandığını ve gelen müşterilerine sunulduğunu tespit etti.

KAÇAK İÇKİLER ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık ekiplerinin eğlence mekânına düzenlediği operasyonda piyasa değeri 7 milyon 500 bin Türk lirası değerinde olan 3 bin 787 adet alkollü içkiyi ele geçirdi. Eğlence mekânının sahibi S.G. isimli kişi ise gözaltına alındı.

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Ankara’da eğlence mekânı kaçak içkileri müşterilerine sundu
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