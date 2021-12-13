Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da eski karısına dehşeti yaşattı: 7 yerinden bıçakladı!
Giriş Tarihi: 13.12.2021 22:48

Ankara'da eski karısına dehşeti yaşattı: 7 yerinden bıçakladı!

DHA
Ankara’da eski karısına dehşeti yaşattı: 7 yerinden bıçakladı!

Ankara'da korkunç bir olay yaşandı. Yenimahalle ilçesinde çeşitli suçlardan 55 kaydı bulunan cani Ercan B. eski karısı Sibel E.'yi 7 yerinden bıçaklayarak dehşeti yaşattı. Ağır yaralanan Sibel E. sağlık ekiplerince yapılan ilk yapılan müdehalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ercan B. olay yerinde gözaltına alınd.

Olay, saat 21.30 sıralarında Yenimahalle İlçesi Yeşilevler Mahallesi 915'inci sokaktaki Sibel E.'nin evinde meydana geldi. Sibel E. eve gelen 5 ayrı uzaklaştırma kararı bulunan eski kocası Ercan B.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Genç kadın 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan eski eş polis tarafından olay yerinde gözaltına alınırken, yaralı Sibel E., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Polis merkezine götürülen Ercan B.'nin çeşitli suçlardan 55 kaydının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Merkez Bankası döviz kurları için 4. kez harekete geçti!
Altın gram fiyatı PSİKOLOJİK BANDI KIRDI! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 13 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA: İstanbul'da ekonomi zirvesi! Başkan Erdoğan, Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve banka yöneticileriyle görüştü
Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan'dan şoke eden sözler! 'Bıçakla bacaklarını ayırdım..."
SON DAKİKA: İBB'de yeni skandal! PKK'nın dağ kadrosundan sonra polisin şehit edildiği olaya karışan DHKP-C'li teröristi de işe aldılar
14 yıl önce kâbuslar bitti büyük rüya gerçeğe döndü: Bolu Tüneli
Nişanlısı Mina Başaran’ı feci jet kazasında kaybetmişti... Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı’nın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
SON DAKİKA: PKK'nın dağ kadrosundan İBB'ye! İşte belediyedeki görevleri ve kimlikleri...
SON DAKİKA | İstanbul’da ‘Gizli stokçuluk’ gözler önüne serildi! Zincir market çalışanlarının ifadeleri şoke etti
SON DAKİKA: İBB polisin şehit olduğu olaylara karışan DHKP-C'liyi işe almıştı! Şehit babası isyan etti: Vicdansızlar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da eski karısına dehşeti yaşattı: 7 yerinden bıçakladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA