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Giriş Tarihi: 26.7.2024 04:59

Ankara'da evlat dehşeti! Balkonda tartıştığı annesini bıçakladı

Ankara'da Z.K., balkonda tartıştığı ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen kızı D.K.’nın bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Anne hastaneye kaldırılırken, kızı ise gözaltına alındı

DHA
Ankara’da evlat dehşeti! Balkonda tartıştığı annesini bıçakladı

Olay, saat 19.00 sıralarında Mamak ilçesi Akdere Mahallesi 354'üncü Sokakta meydana geldi. İddiaya göre psikolojik rahatsızlığı bulunan D.K., oturdukları binanın balkonunda annesi Z.K. ile tartışmaya başladı. Gürültü üzerine çevredeki binalarda oturanlar da pencere ve balkonlardan anne ile kızının tartışmasına şahit oldu.

Yaşanan gerginlik sırasında mutfaktan bıçağı alan D.K., annesine saldırdı. Kadının yardım çağrıları üzerine çevrede oturanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan anne Z.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan annenin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada polis ekipleri D.K.'yı gözaltına alırken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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Ankara'da evlat dehşeti! Balkonda tartıştığı annesini bıçakladı
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