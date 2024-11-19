Ankara’da FETÖ’ye 4 ayrı operasyon: FETÖ’nün şirketler yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. FETÖ'nün Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmada 3'ü görevde, 3'ü daha önce ihraç edilmiş, 6 subay, 3'ü görevde 5'i daha önce ihraç edilmiş 8 astsubay, 6'sı görevde uzman çavuş, 10'u daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, ve 4 mahrem imam olduğu tespit edildi. Şüphelilerin görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi açık işyerlerinde bulunan kontörlü ve operasyonel hatlar kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunduğu belirlendi.

ŞİRKETLER ARACILIĞIYLA FETÖ MENSUPLARINA PARA TEMİNİ

FETÖ'nün şirketler yapılanması ve söz konusu şirketler aracılığıyla terörizmin finansmanına yönelik yürütülen soruşturmada 10 şüphelinin MASAK incelemesi, teknik ve fiziki takip sonucunda yurtdışından temin edilen paraları, yine yurtdışında faaliyette bulunan şirketler üzerinden geçmiş tarihlerde haklarında adli işlem yapılan örgüt mensuplarına veya yakınlarına transfer ettikleri tespit edildi.

GÜNCEL YAPILANMAYA OPERASYON

Öte yandan yürütülen soruşturmalar kapsamında 9 şüphelinin etkin pişmanlıkta bulunan şüphelilerin verdiği ifade, elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi, yapılan teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler, fotoğraf teşhislerine bağlı olarak FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlendi. Toplam 53 şüpheliye yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından devam ettiği öğrenildi.