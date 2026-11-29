Kaza, Ankara'nın Polatlı ilçesinin girişinde bulunan Konya-115 kara yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki TIR'ın frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarparak durabildi.

KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın ardından meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan 4 araçta ise maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polatlı'da paniğe neden olan kazayla ilgili ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.