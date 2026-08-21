Ankara’da fuhuş operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı, 29 mağdur kadın kurtarıldı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, gelen ihbar ve artan şikâyetler üzerine fuhuşa aracılık edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği bünyesinde özel soruşturma ekipleri oluşturuldu. Ekipler, Etimesgut ve Sincan ilçelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen ve kadınları suistimal ederek fuhuşa sürüklediği öne sürülen işletmeleri takibe aldı. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 2 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi. Operasyonda 29 mağdur kadın kurtarıldı.

ADIM ADIM İZLENDİ

Fuhuşa aracılık ve teşvik ettiği değerlendirilen şüpheliler, ekipler tarafından adım adım izlendi. Soruşturma kapsamında bazı kadınların günübirlik evler üzerinden müşterilerle anlaşarak fuhuş amacıyla söz konusu işletmelere götürüldüğü ve işletmelerin bu faaliyetlerden gelir elde ettiği tespit edildi.

OPERASYONDA SUÇÜSTÜ

Yürütülen çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda şüphelilere suçüstü yapıldı. Operasyonda çok sayıda cep telefonuna el konuldu. Fuhuşa aracılık suçundan işletme sahipleri, işletme müdürleri ve resepsiyon görevlilerinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Soruşturma kapsamında ayrıca 50 kişinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Operasyon kapsamında 29 mağdur kadın da kurtarıldı.

GÜNÜBİRLİK EVLERE DENETİM

Kent genelinde 136 farklı günübirlik evin toplam 33 kez denetlendiği, kayıt dışı konaklama nedeniyle toplam 4 milyon 194 bin 79 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi.