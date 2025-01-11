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Giriş Tarihi: 11.1.2025 08:41

Ankara'da fuhuş operasyonu: 20 kadın koruma altına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan 20 kadın ise koruma altına alındı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Ankara’da fuhuş operasyonu: 20 kadın koruma altına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu'nun başlattığı soruşturma ile 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçu kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından kent genelinde yapılan çalışmalarda, 13 şüpheli tespit edildi.

Polis ekipleri, 2 eğlence mekanı ile 3 otele yapılan operasyonlarda, aralarında işletme sahipleri, müdürler ve çalışanların da bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularında, 24 ayrı dosyadan ifade verdikleri belirlendi.

Operasyonlarda, fuhşa zorlandığını beyan eden 20 kadın ise koruma altına alındı. Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararı gereğince 3 otel ile 2 eğlence mekanı mühürlenip, kapatıldı.

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Ankara'da fuhuş operasyonu: 20 kadın koruma altına alındı
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