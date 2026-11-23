Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 22 Kasım'da Kahramankazan ilçesinde Kahramankazan Belediyespor ile Çankırı Futbol Kulübü arasında oynanan futbol müsabakası öncesinde yaşanan olaylara ilişkin incelemelerin gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 çarşı ve mahalle bekçisi hakkında gerekli idari işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

SÜREÇ TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR

Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "22 Kasım'da Kahramankazan ilçesinde, Kahramankazan Belediyespor ile Çankırı Futbol Kulübü arasında oynanan futbol müsabakası öncesinde yaşanan olaylara ilişkin yapılan incelemeler kapsamında, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen, 3 çarşı ve mahalle bekçisi hakkında gerekli idari işlemler başlatılmıştır. Konuya ilişkin süreç titizlikle takip edilmektedir."