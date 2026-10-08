Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da Gazze için yüzlerce kişi yürüdü
Giriş Tarihi: 8.10.2026 00:22

Ankara’da Gazze için yüzlerce kişi yürüdü

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının 3’üncü yılı dolayısıyla Ankara’da yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüş düzenlendi. ANFİDAP öncülüğündeki yürüyüş, Kocatepe Camii’nden başlayarak Melike Hatun Camii önünde sona erdi. Katılımcılar boyunca Filistin’in özgürlüğü için sloganlar atıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Ankara’da Gazze için yüzlerce kişi yürüdü
  • ABONE OL

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 3'üncü yıl dönümü nedeniyle yüzlerce vatandaşın katılımıyla yürüyüş düzenlendi. Akşam namazının ardından Kocatepe Camii'nden başlayan yürüyüş, Mithatpaşa Caddesi ve Anadolu Bulvarı güzergahında devam ederek Melike Hatun Camii önünde sona erdi. Yürüyüş boyunca Filistin'in özgürlüğü için sloganlar atıldı.

"BU VAHŞET YALNIZCA ÜÇ YILLIK BİR KATLİAM DEĞİL"

ANFİDAP adına basın açıklaması yapan Mustafa Karataş, "Bugün 7 Ekim 2026. Tam üç yıl önce başlayan Aksa Tufanı'yla birlikte siyonist terör şebekesinin Gazze'de başlattığı topyekun soykırım aralıksız üçüncü yılını geride bıraktı" dedi. Karataş, "Altını çizerek haykırıyoruz: Bu vahşet yalnızca üç yıllık bir katliam değildir. 1917 yılından bu yana bir asrı aşkın süredir Filistin topraklarını adım adım gasp eden sistematik bir işgal ve soykırım politikasıdır" ifadelerini kullandı.

"TAAHHÜTLERİNİ ÇİĞNEYEREK CİNAYETLERİNE DEVAM ETTİ"

Uluslararası hukukun Gazze enkazının altında meşruiyetini yitirdiğini savunan Karataş, "10 Ekim 2025 tarihinde Katar, Mısır, Türkiye ve ABD arabuluculuğunda varılan ateşkes mutabakatına rağmen işgal rejimi hiçbir kural tanımamış, taahhütlerini çiğneyerek cinayetlerine pervasızca devam etmiştir" diye konuştu.

"YAŞASIN FİLİSTİN DİRENİŞİMİZ"

Karataş açıklamasının sonunda, "Nehirden denize özgür Filistin kuruluncaya dek durmayacağız. Nehirden denize özgür Filistin kuruluncaya dek geri adım atmayacağız. Kahrolsun siyonizm, kahrolsun emperyalizm. Yaşasın küresel vicdan, yaşasın bağımsız Filistin direnişimiz" ifadelerini kullandı.

#ANKARA #GAZZE
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da Gazze için yüzlerce kişi yürüdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA