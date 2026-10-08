Ankara’da Gazze için yüzlerce kişi yürüdü

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 3'üncü yıl dönümü nedeniyle yüzlerce vatandaşın katılımıyla yürüyüş düzenlendi. Akşam namazının ardından Kocatepe Camii'nden başlayan yürüyüş, Mithatpaşa Caddesi ve Anadolu Bulvarı güzergahında devam ederek Melike Hatun Camii önünde sona erdi. Yürüyüş boyunca Filistin'in özgürlüğü için sloganlar atıldı.

"BU VAHŞET YALNIZCA ÜÇ YILLIK BİR KATLİAM DEĞİL"

ANFİDAP adına basın açıklaması yapan Mustafa Karataş, "Bugün 7 Ekim 2026. Tam üç yıl önce başlayan Aksa Tufanı'yla birlikte siyonist terör şebekesinin Gazze'de başlattığı topyekun soykırım aralıksız üçüncü yılını geride bıraktı" dedi. Karataş, "Altını çizerek haykırıyoruz: Bu vahşet yalnızca üç yıllık bir katliam değildir. 1917 yılından bu yana bir asrı aşkın süredir Filistin topraklarını adım adım gasp eden sistematik bir işgal ve soykırım politikasıdır" ifadelerini kullandı.

"TAAHHÜTLERİNİ ÇİĞNEYEREK CİNAYETLERİNE DEVAM ETTİ"

Uluslararası hukukun Gazze enkazının altında meşruiyetini yitirdiğini savunan Karataş, "10 Ekim 2025 tarihinde Katar, Mısır, Türkiye ve ABD arabuluculuğunda varılan ateşkes mutabakatına rağmen işgal rejimi hiçbir kural tanımamış, taahhütlerini çiğneyerek cinayetlerine pervasızca devam etmiştir" diye konuştu.

"YAŞASIN FİLİSTİN DİRENİŞİMİZ"

Karataş açıklamasının sonunda, "Nehirden denize özgür Filistin kuruluncaya dek durmayacağız. Nehirden denize özgür Filistin kuruluncaya dek geri adım atmayacağız. Kahrolsun siyonizm, kahrolsun emperyalizm. Yaşasın küresel vicdan, yaşasın bağımsız Filistin direnişimiz" ifadelerini kullandı.